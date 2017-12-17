Марш за импичмент: митингующие покидают Октябрьский после стычек с полицией, в ход пошли петарды и слезоточивый газ
Участники акции начали бросать петарды в правоохранителей, на что они в свою очередь применили слезоточивый газ.
Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал участников акции "Марш за импичмент» отойти от Октябрьского дворца в центре до Майдана независимости. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Саакашвили объяснил желанием избежать столкновения с полицией.
Часть участников акции "Марш за импичмент" не хочет прислушиваться к призывам Михеила Саакашвили вернуться на Майдан Независимости. Как передает корреспондент УНИАН, между митингующими возле центрального входа в Октябрьский дворец происходит спор или возвращаться на Майдан.
В частности, некоторые участники акции настаивают, что надо продолжать осуществить намерение пройти в середину Октябрьского дворца.
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Другая часть настаивает возвращаться обратно.
Кроме того, к протестующим подошел народный депутат Украины Егор Соболев и пытается призвать всех активистов покинуть Октябрьский дворец.
Пока ситуация выглядит так, что Соболеву удается убедить митингующих, чтобы не продолжать штурм Октябрьского дворца.
Таким образом митингующие вышли с середины дворца и больше не пытаются оттеснить правоохранителей. Одновременно у входа в дворец митингующие продолжают оставаться на местах.
Участники акции начали бросать петарды в правоохранителей, на что они в свою очередь применили слезоточивый газ.
Как передает корреспондент УНИАН, после призыва Саакашвили вернуться на Майдан, митингующие начали постепенно покидать окрестности Октябрьского дворца и возвращаются на Майдан. Перед этим машина с громкоговорителем, которую привезли организаторы марша за импичмент отъехала от Октябрьского дворца.
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Часть людей ушла, но другая часть активистов начали бросать петарды и фаеры в правоохранителей. В свою очередь правоохранители начали применять слезоточивый газ, некоторым митингующим газ попал в глаза.
В это же время, народный депутат Семен Семенченко пытается убедить активистов не бросать петарды в правоохранителей.
Семенченко призывает людей прекратить провокации. По его словам, в Октябрьском дворце проходит концерт.
Он обращается с вопросом к активистам: «зачем вам все это нужно, там что Ахметов сидит?».