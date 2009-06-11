Новое здание Российского центра науки и культуры откроется в Киеве в четверг, в церемонии примут участие представители российской и украинской властей, сообщает сайт центра.

"11 июня состоится открытие нового здания Российского центра науки и культуры (представительства "Росзарубежцентра"). В торжественной церемонии открытия примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Украине Виктор Черномырдин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному сотрудничеству (Россотрудничество) Фарид Мухаметшин, представители МИД Украины, министерства культуры и туризма, киевской мэрии, депутаты Верховной Рады, деятели культуры".

Деятельность "Росзарубежцентра" направлена на утверждение объективного представления о современной России, о содержании проводимых реформ и внешнеполитическом курсе страны, а также истории и культурном наследии, сообщает РИА "Новости". Представительства "Росзарубежцентра" функционируют в 65 странах, в 39 государствах действуют 44 центра науки и культуры.

Представительство "Росзарубежцентра" в Украине действует с 1999 года, центр науки и культуры - с 2007-го.