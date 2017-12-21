Задержанный чиновник Кабмина работал на ГРУ российского Генштаба - СБУ (видео)

Задержанный за сотрудничество с российскими спецслужбами чиновник секретариата Кабинета министров Украины Станислав Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

Об этом говорится в комментарии заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, размещенном на сайте Службы безопасности Украины.

Он отметил, что СБУ разоблачила и пресекла противоправную деятельность гражданина Украины, который работал на спецслужбы РФ. «В ходе досудебного расследования задокументирована деятельность сотрудника Кабмина, во исполнение задач представителей спецслужб России, а именно - главного разведывательного управления вооруженных сил РФ собирал служебную информацию Кабмина», - заявил Маяков.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления СБУ, чиновник Кабмина собирал информацию о зарубежных поездках и зарубежных переговорах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана время личных встреч, а также с использованием электронной почты передавал ее представителям российской спецслужбы.

Читайте такжеЗадержанный чиновник Кабмина работал на российские спецслужбы не менее двух лет - Геращенко

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. «Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранительные органы установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки», - говорилось в сообщении СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, полученные данные он передавал кураторам электронными каналами связи. «При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте», - сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не располагают.