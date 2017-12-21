Российский шпион в Кабмине: в Кремле заявили, что не имеют никакой информации

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабинета министров Украины, который шпионил на Россию, но конкретной информацией не владеют.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Новости мы читали, но никакой информацией мы не располагаем, поэтому я ничего конкретного не могу вам сказать», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что чиновник был завербован во время длительной командировки в РФ.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, полученные данные он передавал кураторам через электронные каналы связи.