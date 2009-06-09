Литвин про развал «ширки»: даже страну поделить не смогли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что Партия регионов и БЮТ «не смогли разделить страну», «а теперь пытаются обвинения перебросить друг на друга».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Председатель ВР поблагодарил журналистов и «всех небезразличных» за то, что благодаря им не были поддержаны изменения к Конституции по выборам Президента в парламенте и продлению полномочий нынешней Верховной Рады.

Как отметил В.ЛИТВИН, сегодня уже очевидно, что «никто не собирался осуществлять практическую работу, чтобы поддержать страну и людей, объединив усилия».

По его словам, среди причин развала договоренностей не упоминаются социальные и экономические, а говорится лишь о гарантиях того, «чтобы не было взаимной измены».

Председатель Верховной Рады отметил, что после заявлений лидеров БЮТ и Партии регионов о том, что они победят на президентских выборах, «вопрос лежит в плоскости: как уберечь страну после завершения президентской кампании, чтобы ее не разнесли вдребезги в процессе политического противостояния, особенно с ощущением необходимости мести за то, что не произошло».

В.ЛИТВИН спросил: “Как эти политические лидеры могут реализовать работу, когда даже не смогли поделить страну?».

Говоря о нынешней ситуации, В.ЛИТВИН отметил, что она ему напоминает август 1991 года: «Одни побежали сдаваться, а другие в отчаянии призвали оказывать сопротивление». По его словам, если бы тогда победила ГКЧП, все бы «начали выступать и говорить о том, что они этого добивались всю свою жизнь и мечтали, чтобы начать наводить порядок».

По словам председателя ВР, если бы сегодня состоялось подписание коалиционного соглашения и других документов, «то значительная часть рассказывала бы, как это полезно для страны».