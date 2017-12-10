В марше в центре Киева приняли участие около 2,5 тысяч человек - полиция

В марше в центре Киева приняли участие около 2,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, по данным которого, акция проходит без нарушений.

За порядком следят около 1 тыс. сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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В МВД подчеркнули, что главная задача правоохранителей – не допустить провокаций и предупредить любые правонарушения во время проведения в столице массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, участники марша за принятие закона об импичменте проводят митинг на Майдане Независимости в Киеве, требуя освободить лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили и призывая президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку.