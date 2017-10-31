Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы

Бывшему руководителю избирательного штаба Трампа может грозить 80 лет тюрьмы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеГПУ расследует два дела, в которых фигурирует Манафорт

Полу Манафорту в частности, очевидно, придется ответить и за работу пиарщика и лоббиста Януковича. По одному из обвинений, обогащался политтехнолог в Украине, а на родине с этих денег не платил налогов. Но ФБР за него взялось, прежде всего, из-за возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Как сообщал УНИАН ранее, в результате работы по Украине, Пол Манафорт и его партнер Ричард Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, и финансирование других расходов. Манафорта и Гейтса посадили под домашний арест после их отказа признавать свою вину.