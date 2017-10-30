ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и ПР

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича. Об этом пишет buzzfeed.

Бюро обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около $3 млн, которые связанные с Полом Манафортом офшорные компании, осуществляли в 2012-2013 годах. Деньги проходили через офшорные счета и попадали в США.

"На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Читайте такжеРасследование связей Трампа с РФ: спецпрокурор взялся за еще одного лоббиста Януковича

Такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в американских долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, известны как оффшорные зоны для отмывания денег.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими "слоями" компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили, что еще в 2004 году они обнаружили "красные флажки" в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ФБР подозревает, что Манафорт получил от "Партии Регионов" и РФ $80-100 миллионов.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.

Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.