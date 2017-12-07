Соболев заявил, что решение о его увольнении доказало эффективность его работы

Народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев прокомментировал сегодняшнее решение парламента о его увольнении с должности главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Об этом сообщает Громадське.

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«Я первый в истории Украины глава антикоррупционного комитета, которого сняли с этой должности. Снял коррумпированный президент и коалиция. Считаю это наивысшим признанием эффективности моей работы», - сказал Соболев.

Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 6 декабря признал неудовлетворительной работу Соболева на посту председателя комитета и рекомендовал инициировать перед парламентом его отзыва с занимаемой должности.

Сегодня, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. При этом Соболев останется членом комитета.