Соболева сняли с должности главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада Украины приняла постановление об отзыве Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (№7368). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, из фракций "Самопомич" и "Батькивщина" не проголосовал ни один депутат.

Авторами проекта постановления является ряд депутатов - членов антикоррупционного комитета от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Оппозиционного блока", "Радикальной партии" и от группы "Видродження".

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в Комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции только на седьмой сессии ВР VIII созыва "более трех подряд заседаний не состоялись, в частности, 3, 8, 15 и 22 ноября 2017 года, из-за нарушения Регламента Верховной Рады Украины и Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" председательствующим на заседаниях Соболевым".

"Имеют место другие многочисленные нарушения Соболевым обязанностей председателя комитета, которыми он наделен в соответствии с Законом Украины" О комитетах Верховной Рады Украины", - утверждают авторы постановления.

Напоминается, что Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 6 декабря на своем заседании признал неудовлетворительной работу Соболева на должности председателя комитета и рекомендовал инициировать перед парламентом процедуру его отзыва с занимаемой должности.

Отмечается, что целью принятия проекта постановления является восстановление удовлетворительной работы комитета законным, прозрачным и общественно ответственным образом.

Отмечается, что Соболев отзывается с должности председателя комитета в связи его с неудовлетворительной работой на этой должности. При этом он остается членом комитета.

Перед голосованием, выступая с трибуны парламента, Соболев заявил, что причина, по которой его пытаются уволить с должности председателя комитета, заключается в том, что в Украине начали работать антикоррупционные законы.

"Мы сами стали первыми их выполнять", - сказал он и, в частности, отметил, что народные депутаты должны заполнять электронные декларации о доходах.

Кроме того, парламентарий отметил, что начало работать законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.

«Не в отношении одного народного депутата началось расследование и продолжаются расследования - по той же статье о незаконном обогащении, по другим антикоррупционным статьям", - сказал он.

"Наше с вами законодательство ведет к тому, что руководство государства, президент Украины, лидеры ключевых политических сил больше не чувствуют себя неприкосновенными, больше не чувствуют себя над законом. И это главная причина моего увольнения", - подчеркнул Соболев.

Также о нарушениях, в которых ему обвиняют, он отметил, что все заседания комитета были открытыми, стенограммы опубликованы, и каждый может ознакомиться с ними.