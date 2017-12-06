Конвоировавшие Саакашвили силовики имели право открыть огонь - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал экс-председателя Одесской облгосадминистрации и лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили прийти сегодня в ГПУ для дачи показаний следователю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов.

«Я также, с одной стороны, разочарован вчерашними и сегодняшними ночными событиями. Кстати, ночные события абсолютно законны, поскольку Саакашвили после побега объявлен в розыск. И СБУ и МВД должны его задержать. И это законное и необходимое действие в любом государстве», - сказал Луценко.

Вместе с тем он отметил, что «мы могли бы быть более эффективными».

«Те 12 сотрудников Службы безопасности Украины, которые вчера везли Саакашвили на допрос, - все участники АТО, которые прошли бои, по закону должны были открыть огонь на поражение. Но мы думаем о государстве, а Саакашвили, прячась за спинами украинцев, обманутых и купленных за деньги Курченко, думает о потрясениях этого государства, о своем личном комфорте», - сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что они и дальше будут думать о государстве, иногда даже «не используя всех предоставленных нам прав».

«Но Саакашвили будет задержан. Лучшее, что он может сделать, если он хотя бы мужчина, если он действительно хоть немного любит Украину, о чем все время говорит, - прийти сегодня на улицу Владимирскую для дачи показаний следователю», - сказал руководитель ГПУ.

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Он считает, что это единственный путь, чтобы "не уничтожать Украину, как это делает Саакашвили за украденные деньги Януковича, подкупая рядовых украинцев, боевиков и часть народных депутатов здесь присутствующих».

Как сообщал УНИАН, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.