У Саакашвили заявляют, что он не планирует приходить на допрос

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили не планирует приходить на допрос в среду, 6 декабря.

Об этом в комментарии Украинской правде сказала пресс-секретарь партии "РНС" Марьяна Почтар.

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - заявила Почтар.

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Также пресс-секретарь добавила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.

Также, Почтар опровергла распространенную ранее рядом СМИ информацию о том, что Саакашвили собирается прийти на допрос в среду.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли под Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.

Позже, во время выступления в ВР, Луценко заявил, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов в деле побега Саакашвили.

По словам генпрокурора, среди них - действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак.