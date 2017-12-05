Саакашвили проводил акции за средства Курченко-Януковича, чтобы захватить власть - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

«Сегодня я обнародую первую часть операции Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры по срыву плана реванша прокремлевских сил в Украине», - сказал Луценко.

По его словам, это касается сотрудничества ряда политиков.

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«В первую очередь Саакашвили с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергеем Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования и возобновления контроля над активами, которые они приобрели в свое время в Украине криминальным способом», - сказал он.

«Установлено, что лицо, приближенное к Саакашвили, а именно гражданин Украины Северион Дангадзе, по согласованию с самим Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко, который скрывается от преследования украинских правоохранительных органов в городе Москва, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов организованной преступной группировки. Нами зафиксировано получение от российской стороны окружением Саакашвили около полумиллиона долларов США, примерно половина суммы была вручена Севериону Донгадзе под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой передачи», - сказал Луценко, добавив, что с правоохранительными органами сотрудничали несколько украинцев, которые находились на территории Москвы и дали закрытые свидетельства в рамках этой уголовной деятельности.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в квартире политика.

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Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 митингующих заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.