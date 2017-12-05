Саакашвили на крыше, обыск в квартире, стычки возле Майдана: все подробности о задержании политика (фото, видео)

Сегодня утром, 5 декабря, стало известно, что в квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили проходит обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.

К слову, квартира политика находится возле Майдана Независимости. Позже стало известно, что сам политик из-за неожиданного обыска забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал спрыгнуть с крыши, если к нему кто-то прикоснется.

Саакашвили с крыши дома обвинил украинскую власть в сговоре с Россией. Политик считает, что украинская власть выполняет приказы Путина.

Также стало известно, это дело Генеральной прокуратуры. Обыск провели с привлечением спецподразделения "Альфа" в рамках уголовного производства по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили.

К этому времени под уже знаменитым домом начали собираться сторонники Саакашвили и правоохранители. Естественно, не обошлось без стычек.

Столкновения у дома Саакашвили начались после того, как сторонники политика попытались обустроить баррикады напротив подъезда. Правоохранители взяли в кольцо активистов и оттеснили их вниз по улице, тем самым не дав перекрыть дорогу мусорными баками. В результате потасовки силовики задержали, по меньшей мере, одного активиста

Однако митингующих это не остановило - под зданием бросали дымовые шашки и петарды, были слышны выстрелы. Также один из сторонников Саакашвили облил себя бензином и пытался поджечь.

Правоохранителям все же удалось поймать Саакашвили на крыше и вывести его из дома.

На данный момент автомобиль с задержанным Саакашвили пытается покинуть улицу, однако митингующие блокируют проезд. Около 100 агрессивно настроенных людей пытаются заблокировать проезд автомобиля - они стали живым щитом возле улицы Трехсвятительской и заблокировали дальнейшее движение.

Соратники Саакашвили устроили возле автомобиля политика импровизированную сцену на крыше автомобиля и установили звукоусилительную аппаратуру. Активисты произносят речи в поддержку политика и призывают киевлян присоединяться к блокированию автомобиля, в котором находится Саакашвили.

УНИАН сообщает, что к автомобилю уже подтянулись бойцы Нацгвардии.

В результате столкновений между сторонниками экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили и правоохранителями пострадали люди. Во время столкновений пострадали несколько правоохранителей.

Саакашвили вручили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).