Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций

Задержанному экс-главе Одесской облгосадминистрации, лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили вручили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Об этом в комментарии УНИАН сообщил адвокат политика Маркиян Галабала.

«Есть устная информация, он задержан в рамках того же производства, по которому задержали его соратника, руководителя Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Севериона Дангадзе, но, поскольку нас в качестве адвокатов не допустили, то это непроверенная информация. Ему инкриминируется статья ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) ... По устной информации, ему вручили подозрение», - заявил он.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сегодня сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали Саакашвили по месту его проживания.

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В СБУ утверждают, что правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката. Планируется его допрос следователями.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, правоохранители задержали руководителя Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Севериона Дангадзе. Дангадзе был задержан представителями Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины ночью на въезде в Полтаву. Активист находится в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве.

Кроме того, сегодня утром в квартире в доме на улице Костельной, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники ГПУ и СБУ проводили следственные действия в квартире политика.

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Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.