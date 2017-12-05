Остатки баррикад, выломанная брусчатка и разбитое авто силовиков: последствия освобождения Саакашвили в центре Киева (фото)

На улице Костельной в столице, где находилось авто силовиков лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, остались разрушенные клумбы, выломанная брусчатка, перевернутые мусорные урны и остатки импровизированных баррикад, которые оставили после себя сторонники политика и правоохранители.

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Как передает корреспондент УНИАН, брусчатка на проезжей части на Трехсвятительской частично разобрана, и баррикада, которая была возведена из нее, делает невозможным движение по улице и перекрывает тротуары вдоль нее.

Также на улице остается микроавтобус, в котором Саакашвили правоохранители пытались вывезти с улицы Костельной. У микроавтобуса пробиты шины, полностью разбиты окна, в том числе лобовое стекло.

Правоохранители стремительно покинули улицу Костельную и направились к Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, к зданию Верховной Рады Украины стягивают дополнительные силы правоохранителей. Усилена охрана периметру здания парламента, правоохранители, в частности выстроились вдоль забора ВР со стороны улицы Грушевского.