Власти направили сотни силовиков на защиту Рады от Саакашвили (фото)

К зданию Верховной Рады Украины стягивают дополнительные силы правоохранителей. Как передает корреспондент УНИАН, усилена охрана периметру здания парламента, правоохранители, в частности выстроились вдоль забора парламент со стороны улицы Грушевского.

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Отдельно также усилена охрана периметра возле центрального входа в ВР. Также перед центральным входом парламента стоит пожарный автомобиль, который уже подключен к системе канализации.

Тем временем, в парламент уже дошла колонна сторонников лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Они пока что собираются на проезжей части улицы Грушевского, на пересечении с Шелковичной.

Люди скандируют: “Банду геть!”. В мегафон участники акции объявляют о сборе перед центральным входом в здание парламента на площади Конституции.

Как сообщал УНИАН, ранее сторонники Саакашвили разобрали брусчатку на проезжей части на Трехсвятительской и возвели баррикаду.