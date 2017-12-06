Попытки задержания Саакашвили и баррикады под Радой: что сейчас происходит в Киеве (онлайн)

Как сообщал УНИАН, утром, 5 декабря, в квартире в доме на улице Костельной, где проживает лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, силовики провели обыски.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 митингующих заблокировали проезд этого авто. Правоохранители пытаются разблокировать дорогу на Костельной и вывезти Саакашвили, но сторонники Саакашвили ломают забор, разбирают брусчатку и снова строят баррикады.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства относительно содействия участникам преступных организаций и сокрытия их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

6 декабря Саакашвили объявили в розыск по трем статьям. Силовики штурмовали палаточный городок под Радой, однако неудачно - политика они там не нашли.

Сейчас акция Саакашвили под Радой продолжается, он остается на свободе.

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