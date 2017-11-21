Глава МИД Польши "разочарован" нынешними отношениями с Украиной

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказался за продолжение диалога с Украиной, но, наряду с этим он выразил разочарование по поводу нынешних отношений между двумя странами.

Об этом он заявил в эфире Польского Радио.

«Украина отказывается от реализации некоторых двусторонних договоренностей. Спустя несколько лет после начала польско-украинского диалога во взаимоотношениях нет прогресса», - сказал глава польской дипломатии.

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Он подчеркнул, что Польша не ведет спор с Украиной, тем не менее, несмотря на многолетний диалог - политический, дипломатический, военный и экономический, - «нельзя говорить о прогрессе».

Наряду с этим, министр Ващиковский заверил, что Польша в дальнейшем приветствует и поддерживает проевропейские устремления Украины, а также выступает против российской аннексии Крыма. По его мнению, восстановление диалога, а также возврат к реализации принятых раньше договоренностей, в частности, касающихся поисково-эксгумационных работ в местах польских захоронений в Украине, зависит от украинской стороны.

«Запрет на въезд в Польшу некоторых граждан Украины является симметричной мерой, принятой в ответ на антипольские решения украинских властей», - отметил глава МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

Также он отметил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позиции посещать Польшу».

В ответ в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но подчеркнули, что в нашей стране нет антипольских настроений.

8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши. В Варшаве это предложение о заседании приняли положительно.