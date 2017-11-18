Украина и Польша договорились снять мораторий на проведение эксгумационных работ

Украина согласилась на отмену моратория на проведение поисково-эксгумационных работ в отношении погибших во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины по итогам консультаций украинских и польских чиновников в Кракове.

Украинскую делегацию возглавлял заместитель главы АП Константин Елисеев, а польскую – госсекретарь и руководитель канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский.

Читайте такжеВсе разногласия между Польшей и Украиной можно решить одним жестом - Ващиковский

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

"Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и совместного их восстановления. В этом контексте было договорено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время", - сообщили в АП.

Также, во время встречи Елисеев и Щерский согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти с целью решения вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Ранее сообщалось, что Порошенко из-за напряженности в украинско-польских отношениях инициировал заседание Комитета президентов двух стран.

Напомним, 7 ноября президент Польши призвал украинского коллегу Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В свою очередь в МИД Украины заявили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.