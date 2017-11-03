Киев ответил главе МИД Польши: в Украине нет антипольских настроений

В Министерстве иностранных дел заявили, что приняли во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений. Об этом говорится в соответствующем комментарии МИД.

«Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы», - говорится в заявлении.

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В МИД отмечают, что подтверждением этому являются сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше. «В свое время вместе с Польшей мы достигли взаимопонимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу «Прощаем и просим прощения». Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответа все еще ждем», - подчеркнули в МИД.

«Украина открыта к сотрудничеству, в том числе, по исторической проблематике. Уверены, что мы обоюдно в этом заинтересованы, понимая взаимную важность украинско-польского стратегического партнерства», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению». «Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам... но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план», - сказал Ващиковский.

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу».

«Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

Справка. 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина» - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943-1945 годах и было укомплектовано из украинцев греко-католического вероисповедания, фактически, исключительно галичан. С 19 апреля 1945 года подразделение получило новое название – 1-я Украинская дивизия УНА.