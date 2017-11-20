"Он просто сбежал": мэр Доброполья, у которого нашли российский паспорт, третью неделю не появляется на работе

Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов, у которого, как недавно стало известно, есть российское гражданство уже третью неделю не появляется на работе. Об этом говорится в сюжете телканала 2+2.

На рабочих местах присутствуют его заместители и секретарь. Где находится сам мэр города, его секретарь сообщить не может. На звонки своего заместителя мэр также не отвечает.

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Как сообщается, сначала мэр ушел на больничный, позднее удаленно взял отпуск за свой счет и пропал.

Оппоненты Аксенова утверждают, что он сбежал в Россию. Также, по их словам, еще до войны он перевез свою семью в Крым, построил там отель и постоянно туда ездит.

"В 2015 году он даже попросил гражданство России. Недавно все это выяснилось, и он просто сбежал", - говорится в сюжете.

По предварительной информации, исчезнувший мэр выехал в Россию.

Как сообщал УНИАН, мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию.