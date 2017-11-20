"Он просто сбежал": мэр Доброполья, у которого нашли российский паспорт, третью неделю не появляется на работе
Где находится мэр города, его секретарь сообщить не может. На звонки своего заместителя Аксенов также не отвечает. По предварительной информации, исчезнувший мэр выехал в Россию.
Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов, у которого, как недавно стало известно, есть российское гражданство уже третью неделю не появляется на работе. Об этом говорится в сюжете телканала 2+2.
На рабочих местах присутствуют его заместители и секретарь. Где находится сам мэр города, его секретарь сообщить не может. На звонки своего заместителя мэр также не отвечает.
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Как сообщается, сначала мэр ушел на больничный, позднее удаленно взял отпуск за свой счет и пропал.
Оппоненты Аксенова утверждают, что он сбежал в Россию. Также, по их словам, еще до войны он перевез свою семью в Крым, построил там отель и постоянно туда ездит.
"В 2015 году он даже попросил гражданство России. Недавно все это выяснилось, и он просто сбежал", - говорится в сюжете.
По предварительной информации, исчезнувший мэр выехал в Россию.
Как сообщал УНИАН, мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию.