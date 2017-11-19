Мэр города в Донецкой области оказался гражданином России - нардеп
12:09, 19 ноября 2017Политика
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Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства. По некоторой информации, 5 ноября этого года он выехал в Россию.
Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию / UAinfo
Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец, показав соответствующие документы.
Как сообщил Лубинец, Аксенов в 2014 году подал на получение российского гражданства.
Документы Аксенова / Facebook Дмитро Лубінець
Во время боевых действий летом того же года Аксенов выехал в аннексированный Крым, попросив у оккупантов предоставления российского паспорта. Местом проживания в заявке он указал город Севастополь.
Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию.
Напомним, мэр Доброполья Аксенов назвал флаг Украины "рваной тряпкой".
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