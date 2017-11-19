Мэр города в Донецкой области оказался гражданином России - нардеп

12:09, 19 ноября 2017
Политика
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Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства. По некоторой информации, 5 ноября этого года он выехал в Россию.

UAinfo

Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец, показав соответствующие документы.

Как сообщил Лубинец, Аксенов в 2014 году подал на получение российского гражданства.

LFacebook Дмитро Лубінець

Во время боевых действий летом того же года Аксенов выехал в аннексированный Крым, попросив у оккупантов предоставления российского паспорта. Местом проживания в заявке он указал город Севастополь.

Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию.

Напомним, мэр Доброполья Аксенов назвал флаг Украины "рваной тряпкой".

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Теги: #мэр доброполья#Аксенов гражданин России