Порошенко написал письмо Парубию: внес предложение по законопроекту об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением как можно быстрее поручить председателю профильного комитета ВР создать рабочую группу по наработке законопроекта об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

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По его словам, Порошенко в письме председателю Верховной Рады предлагает принять предусмотренные регламентом мероприятий для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета Верховной Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

«Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и промедление с его созданием считаю недопустимым», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что в случае несоздания парламентской рабочей группы по наработке принципов законопроекта об Антикоррупционном суде в течение двух недель глава государства представит свой вариант документа.