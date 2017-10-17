Порошенко хочет, чтобы депутаты разработали и согласовали с ним закон об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко призывает народных депутатов разработать и подать ему на согласование законопроект об Антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Депутат отметила, что проектом госбюджета на 2018 год предусмотрена достаточная сумма на создание и финансирование антикоррупционного суда.

Луценко также напомнила, что по рекомендации Венецианской комиссии этот вопрос является прерогативой главы государства.

"Президент призывает парламент, спикера парламента создать рабочую группу и разработать законопроект, который подать президенту на согласование. И он его, согласованный между всеми коалиционными и оппозиционными фракциями... внесет в парламент, определит его как безотлагательный", - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Венецианская комиссия в своих выводах предложила президенту Украины Порошенко немедленно подать в Верховную Раду собственный законопроект об антикоррупционных суды в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

В ВК считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда (ВСАС), как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.