Стало известно, когда суд рассмотрит ходатайство НАБУ по сыну Авакова

Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в финансовых махинациях сыну главы МВД Александру Авакову начнется 1 ноября в 17:00 в Соломенском районном суде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"1 ноября 2017 года, в 17:00 в Соломенском районном суде состоится рассмотрение ходатайства детективов НАБУ поддержаного прокурорами САП, об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренном ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») частному лицу", - говорится в сообщении.

Также в САП добавили, что о времени и месте рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему заместителю министра внутренних дел Украины и представителю фирмы-победителя тендера будет сообщено дополнительно.

"Заседания состоятся в помещении суда по адресу Вознесенский спуск, 10б", - отметили в САП.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 октября, появилась информация, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в квартире сына Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо. Экс-замминистра внутренних дел и частное лицо были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Третьего задержанного доставили в Киев для вручения подозрения.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сына Авакова задержали в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций, или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр.

Он также отметил, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов». «Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - высшей строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей, - в угоду чьим-то политическим интересам», - отметил министр.