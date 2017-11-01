В суд поступило ходатайство относительно меры пресечения для сына Авакова

В канцелярию Соломенского райсуда Киева поступило ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Соломенского райсуда Яна Квитченко.

По ее словам, данное дело в соответствии с результатом автоматического распределения дел будет рассматривать следственный судья Виталий Украинец.

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Квитченко отметила, что пока не известна дата и время рассмотрения этого ходатайства, единственное, что точно известно, это то, что дело будет рассматриваться по адресу Вознесенский спуск, 10-Б. Она также добавила, что о дате и времени заседания будет сообщено позже. Кроме того, по словам пресс-секретаря суда, в отношении других фигурантов этого уголовного производства ходатайства о мере пресечения пока в суд пока не поступили. Также она добавила, что дату и время заседания определит судья Украинец, который будет рассматривать это ходатайство.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 октября, появилась информация, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в квартире сына Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо. Экс-замминистра внутренних дел и частное лицо были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Третьего задержанного доставили в Киев для вручения подозрения.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сына Авакова задержали в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций, или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр.

Он также отметил, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов». «Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - высшей строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей, - в угоду чьим-то политическим интересам», - отметил министр.