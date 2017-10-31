"Политическое шоу и борьба за власть": в НФ прокомментировали задержание сына Авакова

Политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом. Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", опубликованном во вторник, 31 октября.

"Это дело пылилось два с половиной года на полках НАБУ и САП", - отмечают в НФ. Также там добавляют, что согласно официальному сообщению МВД, "были проведены десятки экспертиз и сотни процессуальных действий, в результате которых, по мнению МВД, нет никакого состава преступления, и это будет доказано в суде".

"Мы расцениваем данное действие как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии", - отмечается в заявлении.

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В "Народном фронте" убеждены, что все это ложится в ряд уже десятков безосновательных обвинений исключительно по отношению к одной партии и ее членам.

"Так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, в борьбу за проведение досрочных выборов, борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов", - считают в НФ.

В заявлении отмечается, что фракция "Народного фронта" однозначно выступает за создание Антикоррупционного суда.

"Если есть состав преступления – идите в суд и докажите его. Если есть политическая мотивация – увольняйтесь с работы и становитесь членами политических партий, что сейчас происходит", - подытоживается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сын Авакова задержан в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

Вместе с тем в МВД заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.

Также Аваков отверг обвинения в адрес своего сына.