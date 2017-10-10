В ЕС настаивают на создании в Украине отдельного Антикоррупционного суда, готовы помочь с отбором судей

В Евросоюзе настаивают на необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на вопрос "Европейской правды" о позиции ЕС по антикоррупционному суду после публикации заключения Венецианской комиссии .

Читайте такжеАнтикоррупционный суд может появиться к лету 2018 года - Сытник

В ЕС отмечают, что заключение Венецианской комиссии является очень важным в контексте дальнейшей модернизации Украины и "содержит полезное уточнение европейских стандартов создание специализированных антикоррупционных судебных органов".

"Высший специализированный антикоррупционный суд должен быть создан как независимое и отдельное учреждение от существующей структуры судебной власти. И наоборот, внедрение этого суда в существующую структуру судебной власти путем назначения специализированных судей во всех общих местных судах, апелляционных и верховных судах не может быть оправданным или примененным на практике, учитывая действующее законодательство и международные обязательства Украины относительно создания специализированного антикоррупционного суда", - говорится в комментарии.

В ЕС также приветствовали намерение президента Петра Порошенко создать антикоррупционный суд, который бы соответствовал стандартам Совета Европы.

При этом ЕС выразил готовность предоставить украинским властям поддержку в создании Высшего специализированного антикоррупционного суда, который бы отвечал заключению Венецианской комиссии.

"Независимость, целостность и профессионализм всех судей, которые будут назначаться в антикоррупционный суд, будут иметь решающее значение для восстановления доверия общественности к власти, и ЕС готов содействовать прозрачности процесса отбора судей в случае необходимости", - заявили в ЕС.

Справка УНИАН. Создание Высшего антикоррупционного суда в рамках проведения судебной реформы предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей, принятым Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно закону, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд. Кроме того, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

1 февраля народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который будет рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Высший совет правосудия 9 марта 2017 года утвердил консультативное заключение, в котором признал законопроект №6011 об антикоррупционных судах противоречащим Конституции и не согласующимся с рядом законодательных актов.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что направит в Венецианскую комиссию две концепции по созданию антикоррупционного суда. По словам Парубия, по поводу создания антикоррупционного суда происходит острая дискуссия между разными позициями: одной более основательной, но продолжительной, и второй - о создании отдельной палаты судей. «Мы сможем получить мнение наиболее авторитетной европейской институции, которая придаст легитимность этому процессу, - отметил председатель Верховной Рады. - Венецианская комиссия снимет политический аспект, и тогда есть уверенность на 99%, что это решение пройдет».