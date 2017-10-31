НАБУ задержало сына Авакова

Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он добавил, что держит связь с семьей главы МВД. Об этом Кива сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

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На данный момент другой подтверждающей информации нет.

Как сообщал УНИАН, обыски у сына Авакова проходили в рамках расследования дела относительно закупки в конце 2014 в начале 2015 года МВД рюкзаков. Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.