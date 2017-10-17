Количество палаток возле Рады увеличивается

Часть активистов, которые в течение дня требовали у здания Верховной Рады Украины вместе с другими митингующими отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, собирается оставаться на ночь возле палаток.

Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания почти освободили площадь Конституции возле здания парламента.

Перед этим они свернули партийные флаги.

Среди участников митинга много людей приехали из регионов. Люди собираются вокруг своих сопровождающих руководителей, которые поименно проверяют их по спискам. Некоторые активисты утверждают, что сегодня ночью они возвращаются на автобусах домой.

В то же время другая часть активистов продолжает устанавливать палатки. В общей сложности, на проезжей части улицы Грушевского уже установлено 13 палаток. Участники акции продолжают подносить палатки и в Мариинский парк, где тоже продолжается установление палаток.

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Внутри палаток пока частично установлены столы и нет условий, чтобы там оставаться спать.

В то же время, правоохранители из Национальной гвардии и Национальной полиции только наполовину освободили периметр вокруг здания парламента. Около 150 полицейских стоят в два ряда и держат в руках защитные шлемы вдоль площади Конституции возле ВР. За их спинами стоит еще несколько рядов правоохранителей непосредственно возле стен парламента и на лестнице Рады.

На Грушевского некоторые народные депутаты общаются с активистами.

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.