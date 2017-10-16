ЕС продолжит диалог с Украиной о возможном нарушении прав меньшинств - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель продолжит диалог с Украиной по вопросу возможного нарушения прав меньшинств законом об образовании, основываясь на выводах Венецианской комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала в понедельник в Люксембурге на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

Читайте такжеВенгрия не настаивала на пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС - источник

По словам Могерини, этот вопрос рассматривался не в разделе «другое», а во время дискуссии о правах человека.

"Мы уже обсуждали этот вопрос неформально во время нашей встречи в Таллинне в сентябре, обсуждали его с президентом Порошенко в Нью-Йорке во время нашей двусторонней встречи, и мы договорились, что будем ждать заключения Венецианской Комиссии, которую пригласили относительно выполнения закона, и мы, как ЕС, основываясь на этом, продолжим диалог с украинской властью", - сказала Могерини.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации через закон об образование на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС.