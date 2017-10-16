Венгрия хочет признать Украину нарушителем Соглашения об ассоциации с ЕС из-за закона об образовании

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявляет, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации через закон об образование на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сказал в понедельник в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

«C того времени, как украинский парламент принял закон об образовании, ... в соседних с ЕС странами является грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык во время получения образования в возрасте от 10 лет. Это - грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения о ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня, чтобы решить ситуацию, поскольку это очень необыкновенно», - отметил он.

Следующее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.

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Ранее ожидалось, что Венгрия поднимет этот вопрос сегодня во время заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в рубрике «разное».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

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28 сентября министр иностранных дело Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее вывод относительно закона будет готов к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.