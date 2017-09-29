Чиновникам Нацполиции объявили подозрение по делу о расстрелах на Майдане

Трем экс-чиновникам МВД Украины объявили подозрение по делу относительно расстрелов протестующих на Майдане в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины. По состоянию на настоящее время двое подозреваемых занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.

«В ходе досудебного расследования следователями Департамента специальных расследований Генпрокуратуры сообщено о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины по признакам преступлений, предусмотренных ст. 340, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона от 07.04.2011), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции Закона от 07.04.2011), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК Украины (в редакции Закона от 05.11.2009), ч. 5 ст. 27, п.п. 1,5,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции Закона от 05.11.2009)», – сообщили в ГПУ.

Отмечается, что сообщение о подозрении «осуществлено по факту системной реализации организованной бывшим Президентом Украины – В. Януковичем и другими высокопоставленными должностными лицами страны препятствия митингов, собраний и демонстраций граждан, которое выразилось в том числе в разработке проектов постановлений Кабинета Министров Украины, которым предоставлено разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ для дальнейшей их выдачи работникам правоохранительных органов, для применения в отношении участников акций протеста в г. Киеве в феврале 2014 года, а также координации (содействия) действий сотрудников правоохранительных органов во время силовых акций в отношении митингующих 18-19 февраля 2014 года в г.Киеве, с применение насилия и оружия».

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Следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры совместно с работниками НАБУ были проведены обыски, где по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено и изъято значительное количество ценностей (медали), ноутбуки, черновые записи, боевые припасы и другое имущество. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.