Расстрел Небесной сотни: в сети появилось новое видео

Видео анонимного автора появилось на канале YouTube.

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В сообщении автора видео, который не обнародует свое имя из соображений безопасности, переданном СМИ через адвокатов семей Героев Небесной сотни, сказано, что это видео - «обновленная и существенно дополненная редакция предыдущей работы «Высота Октябрьский». Проводится посекундная (даже покадровая) видеореконструкция 20 февраля 2014 года от 6.00 до 12.00, отдельно будет взят эпизод убийства (Владимира) Мельничука в 17 часов. Реконструкция делится на три логические части, на этот раз выходит самая главная, вторая часть для промежутка 8.53-11.00. За это время убито 45 из 48 митингующих (все из них были вооружены) и 2 правоохранителя».

По словам автора, «в данной работе синхронизированы 4 камеры видеонаблюдения и огромное количество видео- и фотоматериалов - около 100 авторств. Определены погрешности времени каждого фотоаппарата и видеокамеры. 80% видеоматериала и полностью фотоматериал синхронизирован с уникальными видеознаками, например, вспышками или уникальными движениями. Для этих 80% погрешность синхронизации составляет не более 0,1 с. Остальные 20% синхронизированы по звуку, но с учетом задержки звука от аудиосигнала. Погрешность для этих 20% составляет не более 0,25 с».

Автор видео утверждает, что благодаря этому материалу «можно отследить любого, кто идентифицирован хотя бы на одном кадре или фото; можно увидеть, что происходило во всех уголках Майдана Незалежности и улице Институтской в один и тот же момент времени, а главное - эти результаты дают возможность каждому делать выводы о развитии событий и в отношении тех, кто стрелял».

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Кроме того, он обращается к участникам Революции достоинства, которые 20 февраля три года назад были ранены на Майдане, но никуда не обращались по этому поводу, все же дать о себе знать адвокатам Небесной сотни.

«Зарегистрировано всего 80 огнестрельных ранений со стороны митингующих, их, считаю, больше. Не все обратились и не все получили статус пострадавших. Просьба, чтобы они это сделали, обратившись к тем, кто ведет расследование (ГПУ, адвокаты потерпевших) Важно, чтобы нашлись все свидетели ранений и убийств», - отмечает автор видео.

Также он просит людей, которые разобрали на сувениры пули и гильзы с места расстрела, передать их расследователям дела об убийствах на Майдане.

«Мегаважно: люди разобрали себе на сувениры очень много пуль и гильз, простреленных предметов, просьба предоставить их тем, кто расследует эти события. Так же, как и фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы события», - призывает автор видео.

Напомним, 20 февраля 2014 года силовики убили больше всего участников Революции достоинства. В течение столкновений 18-20 февраля три года назад в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.