ЕС призвал Киев "как можно быстрее" запросить оценку Совета Европы по закону "Об образовании"

В Европейском Союзе приветствуют намерение украинских властей обратиться в Совет Европы за экспертной оценкой закона "Об образовании" и призывают сделать это как можно скорее.

Об этом говорится в комментарии спикера Внешней дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

Она подчеркнула, что во время общения представителей ЕС с украинскими властями европейская сторона всегда подчеркивает, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках, в частности, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы и Европейской Хартии региональных и миноритарных языков.

"Как отмечалось в предварительном мнении Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного языка, и защита меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы. Мы приветствуем намерение украинских властей запросить экспертное заключение Совета Европы и призываем сделать это как можно скорее. Это мнение должно быть надлежащим образом принято во внимание, как с точки зрения его позиции, так и с точки зрения введения в законодательство", - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября, Порошенко подписал закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

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Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В частности, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийятро заявил, что эта страна будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточного партнерства». «Венгрия будет блокировать все шаги в пределах Европейского Союза, которые будут представлять прогресс в процессе европейской интеграции Украины в духе программы «Восточного партнерства», - заявил он.

В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.