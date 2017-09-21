Американские компании идут в Украину, потому что видят огромный потенциал - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивает, что американские компании видят в Украине огромный потенциал для ведения дел.

Об этом он сказал в начале встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Видео начала встречи размещено на личной странице Трампа в Facebook.

Президент США отреагировал на слова президента Украины об увеличении объема товарооборота между странами.

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«Это история, которая является в значительной степени неизвестной, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза.

«Товарооборот между США и Украиной за последние 7 месяцев увеличился в 2,5 раза, поскольку были реализованы наши соглашения. Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями», - сказал он.