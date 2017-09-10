Саакашвили поедет в Украину на поезде "Интерсити"
Чтобы избежать провокаций, Саакашвили и его сторонники решили поехать в Украину на "Интерсити".
Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует поехать на Интерсити из Перемышля, а не через пункт пропуска «Краковец».
Об этом сообщил журналистам на вокзале в польском Перемышле.
Вместе с ним планируют ехать Юлия Тимошенко, другие нардепы, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. Также он пригласил с собой журналистов.
«Чтобы избежать провокаций, мы все посоветовались и решили, что мы можем поехать сейчас на Интерсити», – заявил Саакашвили.
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Сейчас происходит организация поездки на "Интерсити".
Саакашвили и его сторонники сейчас находятся на вокзале Перемышля.
Согласно расписанию на сайте "УЗ", поезд "Интерсити плюс" отправляется из Перемышля в 13-07 (14-07 по Киевскому времени), а прибывает в Киев в 23-10. При этом пограничники на этом рейсе проводят проверку во время движения. Первая остановка на маршруте - Львов, в 16-02.
Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планировал вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.
Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.
Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.
Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.
По словам первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных.
«В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, из которого он прибыл», - сказал Серватюк.