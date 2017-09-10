Саакашвили поедет в Украину на поезде "Интерсити"

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует поехать на Интерсити из Перемышля, а не через пункт пропуска «Краковец».

Об этом сообщил журналистам на вокзале в польском Перемышле.

Вместе с ним планируют ехать Юлия Тимошенко, другие нардепы, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. Также он пригласил с собой журналистов.

«Чтобы избежать провокаций, мы все посоветовались и решили, что мы можем поехать сейчас на Интерсити», – заявил Саакашвили.

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Сейчас происходит организация поездки на "Интерсити".

Саакашвили и его сторонники сейчас находятся на вокзале Перемышля.

Согласно расписанию на сайте "УЗ", поезд "Интерсити плюс" отправляется из Перемышля в 13-07 (14-07 по Киевскому времени), а прибывает в Киев в 23-10. При этом пограничники на этом рейсе проводят проверку во время движения. Первая остановка на маршруте - Львов, в 16-02.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планировал вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных.

«В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, из которого он прибыл», - сказал Серватюк.