На КПП "Краковец" задержали 40 человек в камуфляже, которые двигались к сторонникам Саакашвили

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, одетых преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно двигались в сторону ПП и палаточного городка сторонников лидера партии "Движение новых сил", экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Как рассказал журналистам присутствовавший на месте начальник ГУ Нацполиции во Львовской области Валерий Среда, организованная преступная группа людей была задержана сотрудниками полиции для установления их личностей и выяснения места проживания, передает «Эспрессо ТВ».

"Мы пока не знаем, кто эти люди, но в связи с тем, что они направлялись организованной группой к пункту пропуска в направлении палаточного городка сторонников Саакашвили, полиция приняла меры, для того, чтобы выяснить их намерения", - рассказал Середа.

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Полицейские остановили этих людей на расстоянии в несколько сотен метров от ПП с противоположной стороны трассы от разбитого сторонниками Саакашвили палаточного городка.

В настоящее время указанных людей окружили полицейские в шлемах и бронежилетах и проводят опрос. Каких-либо конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка нет, обстановка в ПП остается спокойной.

Вблизи от палаточного городка цепью стоят около сотни сотрудников полиции в защитной амуниции. Еще несколько десятков правоохранителей расположились на противоположном от лагеря активистов стороны трассы.

Движение автомобилей, которые следуют через "Краковец" на выезд в Польшу, в настоящее время фактически приостановлено, и в направлении госграницы образовалась значительная очередь из транспортных средств. При этом автомобили, которые въехали из Польши в Украину, без помех проезжают через ПП.