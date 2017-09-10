Около трех тысяч сторонников Саакашвили собрались возле пункта пропуска "Краковец" (фото)

Около трех тысяч сторонников экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент лишил гражданства Украины, собрались у пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на территории палаточного городка находятся около трех тысяч активистов, в том числе народные депутаты Украины Мустафа Найем, который затем отправится в Польшу встречать Саакашвили, Семен Семенченко, Егор Соболев, Юрий Деревянко и другие.

Возле палаточного городка установлено большое количество государственных флагов Украины, стягов с символикой партий «Солидарность» и «Движение новых сил», растянут транспарант с надписью «Если правительство не может работать, не наживаясь на людях, оно должно уйти навсегда в тюрьму».

Сейчас на специально обустроенной сцене выступают активисты и народные депутаты.

Читайте такжеПлан "Б" исключен: Саакашвили заявил, что чувствует себя украинцем и не собирается брать другое гражданство

Транспортное движение возле пункта пропуска происходит в обычном режиме, автомобилей здесь сейчас очень мало. Вокруг большие кордоны полицейских, которые обеспечивают правопорядок. Только что работники полиции остановили группу из около 50 человек, одетых в спортивную и камуфляжную форму, поведение которых вызвало опасения относительно возможного осуществления провокаций.

Правоохранители отвели их в сторону и окружили кольцом, проводятся мероприятия по установлению их личностей, а также проверяется, есть ли у них с собой холодное оружие или другие запрещенные предметы.

Пока ситуация в пункте пропуска спокойная и контролируемая.

Колонна микроавтобусов с представителями СМИ и активистами готовится пересечь пункт пропуска с Польшей для встречи Саакашвили.

Как сообщила руководитель пресс-службы «Движения новых сил» Марьяна Почтар, после завершения акции в Краковце и встречи Саакашвили, активисты отправятся в Киев к стенам парламента требовать роспуска Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планирует вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.