Операция "Переизбрание": Порошенко пойдет на второй срок с обещаниями о вступлении в ЕС, о завершении войны ни слова - СМИ

Основным тезисом избирательной кампании Петра Порошенко станет идея о том, что на посту президента Украины он является "незаменимым", пишет Украинская правда.

Как рассказали изданию собеседники в команде президента, главным месседжем, с которым президент выйдет осенью, и который, по сути, станет негласным стартом его кампании, будет объявление курса на вступление в ЕС. По плану Порошенко, подать заявку в ЕС можно будет еще до окончания его второй каденции.

Читайте такжеСМИ: в Кремле еще не придумали, зачем Путину идти на четвертый срок

Сейчас, по данным УП, Порошенко согласился на стратегию, которую разрабатывал его многолетний политтехнолог и народный депутат из фракции БПП Игорь Грынив. К проекту "Переизбрания" привлечено также немало людей: начиная от руководства АП и "медийщиков" и заканчивая руководителями БПП.

Как рассказывают собеседники в команде президента, план Грынива предусматривает несколько интересных пунктов.

Во-первых, Порошенко предлагается частично передать президентские полномочия парламента. Правда, о серьезном ограничении возможностей президента не говорится. Речь, скажем, о передаче функции назначения председателей ОГА депутатам, зато президент будет оставлять за собой влияние на МИД и силовой блок в правительстве.

Относительно Верховной Рады, то по идее Грынива, она должна стать двухпалатной: верхняя палата – 150 мажоритарщиков, нижняя – 300 списочников.

Президент предварительно одобрил план своего давнего технолога, но он еще не окончательный. В окружении Порошенко убеждены, что президент еще не раз внесет изменения в эту стратегию до 2019 года.

"Петр не тот человек, который отказывается от власти. Он работает по бизнес-принципу: покупай все, ничего не отдавай. Так что все еще может корректироваться", – считает один из политтехнологов, который давно работает с Порошенко.

Нельзя исключать вариант, что Порошенко таки проиграет выборы президента. Тогда о пути отступления или даже эмиграции придется подумать многим из тех, кто сейчас руководит Украиной, отмечает издание.

"Если Петр проигрывает, то ясно, что нас попытаются "догнать". Но если он выиграет, вы увидите совсем другого Порошенко. Он не будет связан никакими рейтингами и развернет очень активную работу. Он же амбициозный, хочет войти в историю – и это будет его время", - рассказал собеседник Украинской правды, вхожий в "малую раду" Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса социологической группы “Рейтинг” в июне, если бы во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то лидер партии “Батькивщина” победила, поскольку ее поддержали 32%, а Порошенко - 24%.