Порошенко убежден, что Украина будет успешной и станет членом ЕС

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина станет успешной страной и будет членом Европейского Союза.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки во Львовскую область на торжествах по случаю открытия новой Наварийской общеобразовательной школы-гимназии I-III степеней.

«Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС, и это произойдет потому, что мы, в первую очередь, в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной», - подчеркнул Порошенко.

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Вместе с тем он отметил, что есть те, кто не верят в успех Украины. «Так же, как они не верили, когда я говорил, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации, что было главным требованием Революции достоинства. Несмотря на сумасшедшее противодействие России, референдумы, которые они организовывали, именно в этом году нам это удалось. Уже через два дня - 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», - сказал он.

Порошенко также отметил, что были и скептики, которые не верили в безвиз с ЕС. Он напомнил, что для получения безвиза было проведено 144 реформы. Глава государства подчеркнул, что это окончательное «прощай» российской империи.

Как сообщал УНИАН, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что Украина на сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО.