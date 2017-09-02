Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили утверждает, что в Киеве был задержан его брат Давид.

Об этом экс-глава Одесской ОГА сообщил в Facebook.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве, и вывезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел вид на жительство в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - написал Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, такое решение было принято в связи с тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

1 августа в сети был обнародован соответствующий указ за подписью Порошенко.

Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

Также он заявил, что приедет в Украину 10 сентября.