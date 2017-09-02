Брата Саакашвили отпустили из отделения миграционной службы - нардеп

Брата экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Давида отпустили из Печерского райотдела миграционной службы, куда его доставили 2 сентября после задержания.

Об этом внефракционный нардеп Юрий Деревянко заявил возле Печерского райотдела ГМС, пишет Украинская правда.

Он отметил, что директор департамента миграционной службы, который в субботу не работает и в котором находится весь пакет документов относительно Давида Саакашвили, была в отделении полиции, куда его доставили.

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"На вопрос, является ли Давид задержанным, или он может уйти, или к нему применяют элементы принуждения, она (директор департамента миграционной службы) ответила "Нет", после чего Саакашвили встал и ушел", - сообщил Деревянко.

По его словам, в полиции брату Саакашвили хотели вручить "протокол об админнарушении, штраф и документ, что он должен покинуть территорию Украины в определенный период".

"Если этого не происходит, вступает в действие механизм принудительного выдворения", - отметил нардеп.

Также он заявил, что по словам представителей миграционной службы, Давида Саакашвили доставила к ним полиция, а ранее его приглашали посетить ГМС.