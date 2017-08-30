Исчезновение сына украинского офицера: Климкин обсудит ситуацию с главой МИД Беларуси

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудит исчезновение на территории Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба с главой МИД этой страны Владимир Макеем в Будапеште (Венгрия).

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

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"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", - сообщил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой раньше познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании пропавшего 19-летнего украинском под стражей в спецучреждениях в этой стране.

"В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации мы ожидаем скорого сообщения о месте содержания, причине задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.