В Украине задержаны подозреваемые в организации протестов в Молдове

В аэропорту Одессы сотрудниками милиции, СБУ, пограничной службы задержали вчера двух граждан Республики Молдова - Габриэла СТАТИ и Аурена МАРИНЕСКУ, которые подозреваются в организации массовых беспорядков в городе Кишинев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ведомства, указанные лица были объявлены в розыск «за организацию массовых беспорядков и действий, совершенных с целью захвата и насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Молдовы, имевшие место в Кишиневе».

В данный момент Генеральная прокуратура Украины рассматривает запрос Генеральной прокуратуры Молдовы относительно выдачи этих лиц для дальнейшего их привлечения к Уголовной ответственности.