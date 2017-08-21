Волкер на встрече с Сурковым проверит готовность РФ к урегулированию конфликта на Донбассе – журналист WSJ

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске будет выяснять, готов ли Кремль согласиться на урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в авторской статье Джеймса Марсона, которая была опубликована в нескольких американских изданиях, в том числе на сайтах The Wall Street Journal и Fox Business.

В частности, бывшие лидеры боевиков, украинские и западные чиновники утверждают, что Сурков является влиятельным советником Кремля, который играл центральную роль в поощрении, организации и управлении действиями пророссийских бандформирований в борьбе против правительства Украины.

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Один из бывших высокопоставленных представителей боевиков Алексей Александров, который сейчас проживает в оккупированном Крыму, говорил, что "сепаратистское движение на Донбассе является "разменной монетой" в большей геополитической игре". По его словам, он был вынужден покинуть свою руководящую роль на Донбассе из-за решения Кремля.

Американские и европейские высокопоставленные чиновники говорят, что для них Украина не будет предметом торга.

Автор, ссылаясь на слова одного американского чиновника, утверждает, что во время встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, американский дипломат будет стремиться попробовать проверить, готов ли Кремль перейти от статуса кво на Донбассе и достичь урегулирования конфликта на востоке Украины.