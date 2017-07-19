В ЕС заявляют, что слова Захарченко о создании "малороссии" противоречат Минским соглашениям

В Европейском Союзе заявляют, что провозглашенные боевиками намерения создать "государство" "малороссия" вместо независимой Украины противоречат цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Так прокомментировал соответствующие заявления собственному корреспонденту УНИАН представитель ЕС.

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"Это противоречит цели Минских договоренностей по реинтеграции отдельных районах Донецкой и Луганской областей в Украине. Европейский Союз поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия, чтобы двигаться в направлении полного выполнения Минских договоренностей, которые являются основой для устойчивого политического решения конфликта на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в ЕС.

Как сообщали российские СМИ, 18 июля главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил "вместо" создать "переходное государство "малороссия". По словам Захарченко, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. В частности, о том, что слова создания "Малороссии" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "личной инициативе Захарченко".

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность соответствующим заявлением Захарченко, и в этой связи призвал контролируемых Россией боевиков не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.

Федеральное правительство Германии осудило инициативу террориста, назвав такой шаг "полностью неприемлемым", и ожидает, что российские власти также осудят это заявление. Франция также призвала Россию осудить это заявление Захарченко.