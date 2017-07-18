Кремль о "Малороссии": личная инициатива Захарченко, в Москве об этом узнали из СМИ

Слова главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко о создании "Малороссии" — это его личная инициатива, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме "Малороссии", является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаёмся приверженными Минским договорённостям", — сказал Песков РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе.