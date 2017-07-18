Заявлениями о создании "Малороссии" РФ стремится выйти из Минского процесса - нардеп

Заявление Захарченко о создания "Малороссии" свидетельствует о стремлении России и ее марионеточных образований на Донбассе выйти из Минского процесса.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины от БПП Ирина Фриз.

Читайте такжеВ ОБСЕ прокомментировали идею боевиков создать "Малороссию"

"Это очень важно с точки зрения международного права, ведь первый шаг выхода из Минских соглашений сделан именно ими. Понятно, что так называемое ДНР не является легитимным образованием, полностью подконтрольное и управляемое из Кремля, временная власть которого не имеет поддержки даже среди населения региона, поэтому такие заявления должны рассматриваться, исключительно как не позиция Захарченко, а непосредственно из Кремля", - отмечает Фриз.

По ее словам, подобные заявления являются сигналом международному сообществу, что Россия не способна выполнять любые обязательства.

"На мой взгляд, такой шаг свидетельствует скорее о переходе конфликта в формат "приднестровского", то есть в замороженную фазу. Выбор названия, Малороссия, - свидетельствует о том, что Кремль пытается использовать это образование для того, чтобы демонстрировать исторические корни конфликта, хотя это запоздалая тактика, которая за три года конфликта не принесла никаких результатов, а следовательно, не принесет", - пишет нардеп.

Как отмечает Фриз, решение Кремля является "деструктивным для имиджа РФ", поскольку именно Россия "декларативно апеллировала" к необходимости выполнять Минские соглашения.

"Кроме того, объединение "ДНР" и "ЛНВ" под Донецком приведет к жесткому конфликту между "элитами" этих образований в политологическом контексте этого срока", - добавила депутат.

Читайте такжеФранция вслед за Германией призвала Россию осудить проект "Малороссия"

Такой шаг Кремля накануне заседания в нормандском формате дает основания для того, чтобы поднять вопрос о привлечении США к переговорам и требований по ужесточению санкций против России.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. В частности, о том, что слова создания "Малороссии" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "личной инициативе Захарченко".